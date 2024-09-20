Van’da Gaziler ve Öğrenciler Tek Çatı Altında

Muradiye Gençlik Merkezi, bu anlamlı buluşmayı gerçekleştirmek için özel bir program düzenleyerek gazileri ve öğrencileri bir araya getirdi.Etkinlikte, gaziler, hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaşarak geçmişe dair önemli bilgiler verdiler. Bu paylaşımlar, gençlerin tarihi ve milli bilincini güçlendirmek için önemli bir fırsat sundu; geçmişin değerlerini, bu kahramanların ağzından dinleme şansı buldular.

Vatanseverlik Duygusu ve Bilinçli Nesil

Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, programın amacını açıklayarak, gazilerin fedakarlıklarının ve vatanseverlik duygularının öğrenciler tarafından birinci elden öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu tür etkinliklerin, gençlerin milli ve manevi duygularını pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Samimi ve Anlamlı İletişim

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ikramlarla başladıktan sonra, öğrenciler gazilere sorular yönelterek etkileşimli bir iletişim ortamı oluşturdu. Bu tür diyaloglar, gençlerin meraklarını gidermeleri ve gazilerin tecrübelerinden ders çıkarmaları açısından büyük önem taşıyordu.

Gazilerden Teşekkür ve Destek Mesajı

Gazi Nurettin Çetinkaya, öğrencilerle bir araya gelmenin hem güzel hem de verimli olduğunu ifade ederek, bu tür buluşmaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Gazilere bu fırsatı sunan yetkililere de teşekkür ederek, gelecekteki genç neslin tarih bilincinin arttırılmasının önemini vurguladı.