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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptıkları toplantıyı anlattı ve ittifak iddialarına netlik kazandırdı.

'MERAL AKŞENER'LE ORTAK BİR YANIMIZ VAR'

Akşener ile görüşmesinin detaylarını anlatan Muharrem İnce, "Sayın Meral Akşener’le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret.” dedi.

İNCE'DEN İTTİFAK İDDİALARINA YANIT

Erdoğan Aktaş’ın “Yerel seçimle ilgili iş birliği konuşması oldu mu?” sorusuna da yanıt veren İnce, “İş birliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019’da İmamoğlu’nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019’da şansı daha fazlaydı. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil." şeklinde konuştu. mynet