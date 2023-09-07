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Wanhaber / Fatma Öztürk

Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek denetlemelerde bulundular.

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kliniklerin kurulması ve asistan eğitimlerinin başlaması adına yapılan çalışmalar, Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri tarafından yerinde denetlendi.

Klinikler gezilip, ilgili branş hekimleri ile toplantı yapılırken, uzmanlık kurulu üyelerine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya eşlik etti.

Eylül dönemi tıpta uzmanlık sınavı ile birlikte asistan atamalarının yapılması planlanıyor.