Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya tarafından karşılanan Müdür Tosun, radyoloji bölümünde yeni yapılacak alanlarla ilgili bilgi aldı.

Müdür Tosun ve beraberindekiler daha sonra Radyasyon Onkolojisi Bölümünü ziyaret ederek, hasta yakınlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi, talepleri dinlendi.

Klinik sorumlusu Uzm. Dr. Günel Zalova Özorak’tan işleyiş ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Müdür Muhammed Tosun, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Ziyarette Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun’a, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da eşlik etti.