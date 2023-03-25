Her zaman Vanspor'a destek veren Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, futbolcuları bu kez iftarda ağırladı.

Ramazan Ayı'nın ilk iftarını Vanspor'lu futbolcularla açan Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bugün oynanacak olan Karacabey Belediyespor maçında kendilerine başarılar diledi. Van İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar programında Emniyet Müdürü Atanur Aydın, futbolcularla tek tek ilgilenerek, Karacabey Belediyespor maçı öncesi 3 puan sözü aldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kubbealtı Restoran'da gerçekleştirilen organizasyona Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Kulüp Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, Teknik Direktör Ümit Bozkurt, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bugün sahasında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Van temsilcisi, sahasında konuk edeceği Karacabey Belediyespor'u da mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı son 14 lig maçında 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 38 puan topladı. 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 38 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlı sahasında Bursa temsilcisini mağlup ederek, istikrarlı gidişatını sürdürmek istiyor.

Van Bölge Gazetesi