Edinilen bilgiye göre, kaza, 14 Nisan tarihinde Hakkari-Van Karayolundaki Depin mevkiinde meydana gelmişti. Harun Gür ve yanında bulunan arkadaşı, Depin mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atmıştı. Kazada ağır yaralanan Gür ve arkadaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışan Harun Gür, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Gür'ün cenazesi yarın Gupsi Mezarlığında toprağa verilecek.