Açıklanan raporlarda yer alan istatistiklere göre 2025 yılı Şubat ayında Van’da; 34 bin 856 otomobil, 6 bin 234 minibüs, 836 otobüs, 23 bin 452 kamyonet, 5 bin 831 kamyon, 8 bin 96 motosiklet, 841 özel amaçlı, 9 bin 652 traktör olmak üzere toplam 89 bin 798 motorlu kara taşıt bulunuyor.

2025 yılı Ocak ayı rakamlarında ise Van’da toplam 89 bin 453 motorlu kara taşıtının olduğu bildirilmişti.

VAN’DA BİR AYDA BİN 884 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

2025 yılı Şubat ayında Van’da bin 884 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Devri yapılan bu taşıtların 941’i otomobil, 113’ü minibüs, 9’u otobüs, 598’i kamyonet, 68’i kamyon, 63’ü motosiklet, 4’ü özel amaçlı araç, 88 tanesi ise traktörden oluşuyor.

TÜRKİYE GENELİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında ülke genelinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Şubat 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aynı dönemde ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azalış gösterdi.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı.