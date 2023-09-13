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Akayakıtta son dakika zam: Petrol fiyatları yeni haftanın başında yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesinden düşerek geçtiğimiz ayki muhteşem rallinin ardından bugün 88 dolar civarında hareket ediyor. Brent petrolün zirvede olması ve dolar kurundaki yüksek seviyeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken “Benzine, motorine zam indirim var mı?” , “Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arayanlar için flaş bir gelişme yaşandı. Mazot fiyatları zamlandı.

MOTORİNE ZAM GELDİ! 40 TL'Yİ AŞTI

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40.02, Ankara'da 40,56 ve İzmir'de ise 40,75 TL'ye yükseldi. mynet