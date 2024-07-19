Ancak son günlerde Mollakasım Halk Plajının kirli ve bakımsız oluşu vatandaşların tepkisine neden oldu. Mavi bayraklı plaj statüsünde olan alanın bakımsız hali sosyal medyada da tepki çekince yetkililer harekete geçti.

Mollakasım Halk Plajı’nın Tuşba Belediyesinin aldığı karar çerçevesinde 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü itibariyle geçici süreliğine kapatılacağı açıklandı.

Tuşba Belediyesi tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bir süreliğine kapalı tutulacak olan plajın, ne zaman faaliyete geçeceğine dair henüz açıklama yapılmadı.