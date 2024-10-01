İdil Bilgen’in Ataması ve Göreve Başlamaması

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı, fakat gerekli başvuru süresi dolmasına rağmen herhangi bir başvuru yapmadığı anlaşıldı.

Amerika'da Toplantı

Yayladere’ye atanmış olmasına rağmen İdil Bilgen’in Amerika'da bulunduğu öğrenildi ve bu durum büyük bir merak konusu oldu. Bilgen, Washington D.C'de gerçekleşen Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin (ASTRO) 2024 toplantısına katılmak üzere seyahat etmiş ve bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini bilgilendirmiştir.İdil Bilgen’in Bingöl’e neden gitmediği ve göreve başlamadığıyla ilgili spekülasyonlar devam ederken, Bilgen’in belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvurabileceği bildiriliyor. Bu durum, Bilgen'in kariyer yolculuğunda atacağı sonraki adımlar hakkında birçok soru işareti bırakıyor.