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S.S. 2 Nolu Van Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde Çalışan Motorlu Taşıyıcılar ve Minibüsçüler Kooperatifi başkanlık seçimleri tamamlandı. Saat 08:00’de Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda başlayan seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17:00’de tamamlandı.

2 yılda bir yapılan minibüsçüler kooperatifi başkanlık seçimlerinde Kemal Çakır ve mevcut kooperatif başkanı Hasan Kıyak yarıştı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Yapılan seçimde 253 oy kullanıldı. Mevcut başkan Hasan Kıyak 136 oy alarak yeniden başkan seçilirken, diğer aday Kemal Çakır ise 110 oy aldı. 26 oy ise geçersiz sayıldı.

Beyaz Listeden aday olan ve yeniden başkanlığa seçilen Hasan Kıyak’ın Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Davut Çalap, Faruk Yıldız, Mustafa Yıldız, Mehmet Nesim İpek, İsmet Genez, Cengiz Genez, Şemsettin Kıraç ve Abbas Aygün’den oluştu.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik