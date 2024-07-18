e-Devlet üzerinden sağlanan hizmetlere 2 yenisi daha eklendi. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşırken hem zamandan tasarruf ediliyor hem de kurumlardaki iş yükü hafifliyor. e-Devlet'e eklenen 2 yeni hizmet de yine vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

OTOMOBİL SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN 2 YENİ ÖZELLİK e-DEVLETE GELDİ

e-Devlet'teki hizmetlere, otomobil sahiplerini ilgilendiren iki yeni özellik eklendi.

PTT AŞ, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sundu.

Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sağlandı.

OTOMOBİL SAHİPLERİ İŞLEMLERİNİ ŞUBEYE GİTMEDEN GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Yeni hizmetle birlikte HGS kullanıcıları, bu işlemleri şubelere gitmeden gerçekleştirebilecek.

PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor.

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.