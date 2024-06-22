Eski sevgilisi Türk iş adamı Eren San'ın açıklamalarına göre, King'in ilişkilerinde milyoner erkeklere yaklaşıp onlardan faydalandığı ve HPV virüsünü bilerek partnerlerine bulaştırdığı ortaya çıktı.

İngiliz fenomen Chiara King, milyonlarca takipçisi olan bir ilişki uzmanı olarak biliniyordu. Ancak eski sevgilisi Eren San'ın ifşaatlarıyla King'in aslında milyonerleri avlayıp onlardan çıkar sağladığı ve HPV virüsünü bilerek yaydığı ortaya çıktı. San, King'in günlüklerinde bu tür detayları bulduğunu ve ilişkisini sonlandırdığını belirtti.

Türk iş adamı Eren San, Bodrum'da tanıştığı King'in ilişkilerini günlüğe detaylı olarak yazdığını ve onun milyonerleri avladığını, parasını ve çevresini kullandığını ifade etti. San'a göre, King bilerek HPV virüsünü taşıyor ve bu virüsü isteyerek partnerlerine bulaştırıyor.

Chiara King'in bu iddialara henüz bir açıklama yapmaması, kamuoyunda merak uyandırdı. Olayın detayları ve King'in yanıtı beklenirken, sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandıran bu haber gündemdeki yerini koruyor.