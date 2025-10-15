2. dakikada Kenan Yıldız'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eren Elmalı, yerden içeri çevirdi ve ön direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Kenan Yıldız, topu kontrol edip penaltı noktası gerisinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Giorgi Mamardashvili'nin üzerinden ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt kararı verildi ancak VAR incelemesi sonrası hakem Radu Petrescu golü verdi. 1-0

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Merih Demiral, kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

33. dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Giorgi Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Yıldız, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdi. Pozisyonun devamında altıpasın gerisinde İsmail Yüksek'in vuruşunu Giorgi Guliashvili çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

52. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Merih Demiral meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

58. dakikada sağ taraftan Otar Kakabadze’nin yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Zuriko Davitashvili vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

64. dakikada Otar Kakabadze’nin pasında Otar Kiteishvili topukla Giorgi Kochorashvili’ye bıraktı. Bu oyuncu ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girip savunmada Merih Demiral’ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 4-1

90. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’nın pasında topla buluşan Giorgi Gochorashvili, sol taraftan ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Chinguleac, Ovidiu Artene

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 77) , İsmail Yüksek, Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 68), Arda Güler (Orkun Kökçü dk. 68), Kenan Yıldız (Ferdi Kadıoğlu dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Can Uzun

Teknik direktör: Vincenzo Montella

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Otar Kakabadze, Saba Goglichidze, Luka Lochoshvili, Giorgi Gocholeishvili, Otar Kiteishvili (Nika Gagnidze dk. 66), Anzor Mekvabishvili, Giorgi Gochorashvili, Zuriko Davitashvili (Saba Lobjanidze dk. 72), Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze (Budu Zivzivadze dk. 46)

Yedekler: Davit Kereselidze, Luka Gugeshashvili, Lasha Dvali, Guram Kashia, Giorgi Guliashvili, Irakli Azarov, Vladimer Mamuchashvili, Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Kvernadze

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Goller: Kenan Yıldız (dk. 14), Merih Demiral (dk. 22 ve 52), Yunus Akgün (dk. 35) (Türkiye), Giorgi Kochorashvili (dk. 64) (Gürcistan)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Giorgi Kochorashvili (Gürcistan)

A Milli Futbol Takımı’ndan, son 2 maçta 10 gol

A Milli Futbol Takımı, oynadığı 2 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile oynadı. Milliler, Bulgaristan karşılaşmasından sonra Gürcistan karşısında da hücumda önemli bir performans sergiledi. Gürcistan müsabakasında sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar böylece son 2 müsabakada toplam 10 gol kaydetti.

A Milli Takım, bir önceki maçta deplasmanda Bulgaristan’ı da 6-1’lik skorla yenmişti.

A Milli Futbol Takımı’nda Gürcistan galibiyeti sevinci

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan galibiyetinin ardından sahanın ortasında toplanarak hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrılan milliler, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı. Orta sahada toplanan futbolcular ve teknik hep birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra kırmızı-beyazlılar, galibiyetin coşkusunu tribünlere giderek yaşadı.

Merih Demiral’dan Gürcistan maçında 2 gol

Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki gol sayısını 6’ya çıkardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’nde Gürcistan ile oynarken, millilerde Merih Demiral 2 gol attı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi. Mücadelenin 52. dakikasında yine Hakan’ın, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Merih Demirel, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0’a getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Müsabakaya 11’de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra sahada

A Milli Futbol Takımı'nda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra forma giydi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaştı. Müsabakaya yedek başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, oyunda 68. dakikada Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu.

Gürcistan ile deplasmanda oynadıkları müsabakada direkt kırmızı gören Yılmaz, cezasından dolayı İspanya ve Bulgaristan karşılaşmalarında oynamamıştı.

Kenan Yıldız, milli takımdaki 5. golünü attı

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Gürcistan maçıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 5. golünü kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golü Kenan Yıldız’dan geldi. Müsabakanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Yıldız, aşırtma vuruşla kaleci Giorgi Mamardashvili’nin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Milli formayla son 2 maçında 3. golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcu toplam gol sayısını da 5’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Kenan Yıldız, 83. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.

Yunus Akgün, milli formayla 3. gol sevincini yaşadı

Milli futbolcu Yunus Akgün, Gürcistan müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 3. gol sevincini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların 3. golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’in vuruşunda savunmadan seken topu Akgün ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Gürcistan müsabakasıyla milli formayla 17. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3. golünü attı.

Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.