Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

İşçi alımına dair detaylara, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.