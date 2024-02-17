Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Avrupa şampiyonu güreşçi Nesrin Baş, İstiklal Marşı hayalini gerçekleştirdi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Nesrin Baş, hayaline kavuştuğunu söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nesrin, "Çok mutluyum, gururluyum. Bugünlere gelmek için her zaman çok çalıştık, çok emek verdik. Her zaman hayalini kurdum. Uyuduğumda, kalktığımda İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmayı hayal ettim ve başardım. Genç yaşımda bir ilki başardım, onun için de ayrıca mutluyum.

Türk kadının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, madalya kazanan milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş ile bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuları kutlayarak, "Romanya'nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Milli takım, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamladı. Ukrayna 112 puanla birinci, Azerbaycan ise 68 puanla üçüncü oldu. 2022'de Avrupa şampiyonu, 2023'te ikinci olan milli takım, 2024'te de ilk ikide yer aldı.

Türkiye'ye 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.

Beşiktaş Kulübü, Avrupa şampiyonu güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı

Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve siyah-beyazlıların güreş takımının sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, "Güreş takımımızın milli sporcusu Nesrin Baş, Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Romanyalı rakibi Alexandra Nicoleta Anghel’i 5-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.