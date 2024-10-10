Futbol Dünyasında Yas

Baldock, sadece 3 gün önce takımıyla önemli bir derbi maçında sahada yer almıştı ve bu ani gelişme herkes tarafından şokla karşılandı.Baldock, 6 Ekim’de Panathinaikos’un Olympiakos ile oynadığı derbide 75 dakika süreyle mücadele etti ve o maçta tanınmış futbolcularla, Süper Lig’in öne çıkan isimleriyle karşı karşıya gelerek göz doldurdu. Bu performansının ardından yaşanan bu trajik olay, futbolseverleri derinden sarstı ve Yunan basınında geniş yankı buldu.Sheffield United formasıyla 7 sezon geçiren Baldock, Premier Lig’de toplamda 83 maça çıkarak önemli bir deneyim kazandı ve bu sezonun başında bedelsiz olarak Panathinaikos’a transfer oldu. Yeni takımıyla 4 maçta forma giymiş olması, onun kariyerinin son dönemine dair umut verici bir başlangıç olarak görülüyordu.