Hazine Taşınmazları Satışta

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ihaleye çıkarılan taşınmazların 2.885,25 TL değerinde arsalar olacağı belirlendi. Uygun fiyatlı taşınmazlar, düşük gelirli bireyler tarafından büyük ilgi görüyor ve bu durum, geniş bir alıcı kitlesi oluşuyor. Milli Emlak'ın satış listesinde yer alan arsalar, tarlalar ve diğer mülkler, birçok kişinin mülk sahibi hayalini değiştirmesi için önemli bir seçenek sunuyor. Özellikle 2 bin TL gibi düşük bir bütçeyle mülk sahibi olma imkanı dikkat çekiyor.

Siirt'te Uygun Fiyatlı Arsa İhalesi

Son yayınlanan ilanlara göre, uygun fiyatlı arsa Siirt'in Kurtalan ilçesinde yer alıyor. Bu arsanın tahmin ihale bedeli 2.885,25 TL olarak belirlenmişken, yüzölçümü 115,41 metrekare olarak belirlendi. İhale tarihi 1 Kasım 2024 olarak planlanırken, fırsat değerlendirmeleri adayların hızlı davranmaları gerekiyor.