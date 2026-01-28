Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne (YYÜ) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi’nde görüşmelerde bulundu. Türkmenoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Selçuk ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede fakülte bünyesinde sürdürülen akademik çalışmalar, sportif faaliyetler ve eğitim süreçleri ele alındı. Toplantıda ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi’nin mevcut çalışmaları, spor alanındaki faaliyetler ve üniversite bünyesinde yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Görüşmede spor faaliyetleri, fakülte çalışmaları ve kış turizmi başta olmak üzere farklı başlıklar değerlendirildi.