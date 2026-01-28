Van'da bir grup Gazeteci tarafından organize edilen ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile beraber AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın da katılım sağladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

“TÜRKİYE’DE DÖRT MEVSİMİ EN İYİ YAŞAYAN ŞEHİRLERDEN BİRİYİZ”

Abalı Kayak Merkezi’nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’ın kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de dört mevsimi en iyi yaşayan şehirlerden biriyiz, her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Van’da bazı noktalarda kar kalınlığı 5 metreye kadar ulaşıyor. Karın olduğu bir yerde yapılabilecek en güzel sportif faaliyetlerden biri de kayak. Türkiye’nin birçok yerinde kayak merkezleri var ama Van’ın ayrı bir güzelliği bulunuyor. Bir tarafta Van Gölü, diğer tarafta Artos Dağları’nın beyazlığıyla birleşen çok özel bir atmosfer var.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dört mevsimin en belirgin şekilde yaşandığı şehirlerden birinin Van olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, özellikle kış aylarında Abalı Kayak Merkezi’nin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Bu atmosfer içinde yer alan Abalı Kayak Merkezimiz, gün geçtikçe yoğunluğu artan bir merkez haline geldi. Sadece Vanlı hemşehrilerimiz değil, bölgemizdeki birçok şehirden sporcularımız ve aileleri de buraya kayak yapmaya geliyor. Hafta sonları olduğu kadar hafta içi de yoğun bir kalabalık yaşanıyor.

Kayak sporu her yaşa hitap eden bir spor dalı. Kayak merkezimiz yaklaşık 3 kilometrelik bir piste sahip. Bugün de basın mensuplarımızla birlikte bu güzel atmosferde bir araya geldik. Kışın bu eşsiz güzelliğini yaşıyor, şimdiden bir sonraki yılı sabırsızlıkla bekliyoruz.”