Şehir merkezindeki birçok cadde ve sokakta süren yenileme çalışmaları, otopark ve alternatif yolların yetersizliği, araçların gelişigüzel ikili park yapması ile yolların daralması, ara sokakların işgal edilmesi ve buna benzer birçok nedenden dolayı, Van’da trafik sorunu yaşanıyor.

Kentin trafik sorununa dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, açıklamalarda bulundu.

“BU ŞEHRİN TRAFİĞİNDEN BEN DE MUZDARİBİM”

Milletvekili Türkmenoğlu, Van’da yaşayan bir vatandaş olarak trafikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türkmenoğlu, “Ben de bu şehirde yaşayan, ticaret yapan, nefes alan bir kardeşinizim. Bu şehir bizim. Sel gider, kum kalır derler. Biz bu şehrin kumu olarak burada kalacağız. Dolayısıyla bu şehirdeki trafik sorunundan ben de muzdaribim.” dedi.

“AYNI LOKASYONDAYIZ”

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’ın büyükşehir statüsü kazanmasına rağmen şehir planlamasında halen geçmişe bağlı kalındığını vurgulayarak, “40 yıl önce planlanan bir şehir modelinde bugün hala debelenip duruyoruz. Büyükşehir olmuşuz ama aynı lokasyondayız. Şehir büyümek zorunda. Bu yüzden çevre yolunun hızlıca tamamlanması gerekiyor ve bu yönde de çabalar var.” ifadelerine yer verdi.

“ÇEVRE YOLU BAĞLANTILARI 2026’YA KADAR TAMAMLANACAK”

Çevre yolu projesine dair bilgiler de veren Türkmenoğlu, “Edremit Kavşağı ile Gürpınar bağlantısını bu yılın kasım ayında tamamlıyoruz. Özalp-Erciş arasındaki 18 km'lik bağlantı da bitiyor. Geriye İpekyolu bağlantısı kalıyor ama orada da imar planlarıyla ilgili sorunlar var…” dedi.

“BU İŞ TEKNİK İŞTİR, BELEDİYELER DERTLENECEK”

Türkmenoğlu, şehir içi trafik sorunlarının çözümü için ilçe belediyeleri ile birlikte tüm yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, “Herkes işini yaparsa bu şehir düzelir. Herkes birbirinin işiyle uğraşırsa bu şehirde kaos olur. Belediye başkanlarının, teknik ekiplerin, şehir plancılarının, yol ve fen işleri müdürlüklerinin bu konuyla dertlenmesi lazım. Topu sadece Büyükşehir Belediyesi’ne atmakla olmaz. Bu iş entegre bir şekilde yürütülmeli.” sözlerine yer verdi.

“OTOPARK SORUNU ACİLEN ÇÖZÜLMELİ”

Trafik sorunlarının temelinde otopark eksikliğinin de yattığını belirten Türkmenoğlu, “İpekyolu, Tuşba, Edremit belediyeleri otopark sorununu acilen çözmeli. Bu şehirde artık süslemelerle değil, teknik çözümlerle yol almalıyız. Otopark yoksa trafik akışı zaten tıkanıyor” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, belediyelerden gelecek projelere açık olduklarını vurgulayarak, “Ben Vanlı bir milletvekili olarak Ankara’da üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Yeter ki bu şehirde trafik çözülsün. Kaynak mı gerekiyor, bakanlık desteği mi gerekiyor? Projelerini getirsinler, biz yanlarında olacağız.” ifadelerini kullandı.