Çatak’ta İlköğretim Haftası, sabah saat 09.00’da hükümet konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma ile devam etti. Etkinlikler, Çatak Atatürk İlkokulu bahçesinde yapılan törenle sürdü.

Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, burada da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmasında, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitime olan bağlılıklarını artırdığını vurgulayan İnan, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Çatak Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı şiir, dans ve müzik gösterileri, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kutlamaya, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, Asayiş Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ahmet Erdem Çelik, kurum amirleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.