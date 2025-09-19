Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, WanHaber’e yaptığı açıklamada, “Van Hububat Ambarı Oluyor” Projesi’nin üçüncü yılına girdiğini ve arpa ile buğday tohumlarının dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Van’da çiftçilere önemli bir destek sağlanıyor. Proje kapsamında binlerce çiftçiye arpa ve buğday tohumu verilecek.

“4 BİN 746 TON TOHUM DESTEĞİ”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, projenin Van Valisi Ozan Balcı’nın talimatları ile başlatıldığını belirterek, “2 bin 930 çiftçiye 3 bin 619 ton arpa, bin 147 çiftçiye bin 127 ton buğday dağıtımı olmak üzere toplamda 4 bin 77 çiftçiye 4 bin 746 ton tohum desteği başlatıldı.” dedi.

“ÇİFTÇİYE YÜZDE 25 HİBELİ ARPA VE BUĞDAY”

Proje kapsamında yüzde 25 hibeli arpa ve buğday tohumları ile toplam destek miktarının 120 milyon 690 bin TL olduğunu aktaran Şişman, “Bunun 30 milyon 172 bin TL’si çiftçi katkısı olarak öngörüldü. Ödemeler YİKOB üzerinden gerçekleştirilecek. Hibe tutarımız ise yüzde 75 oranında, 90 milyon 517 bin TL olarak gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

“ARPA’DA TUŞBA, BUĞDAY’DA ÖZALP İLÇESİ”

Dağıtımların özellikle uzak, rakımı yüksek ve talebin yoğun olduğu ilçelere öncelikli olarak yapıldığını aktaran Şişman, “Bu yıl özellikle kurak geçtiği için kuraklığa dayanıklı tohumlar projede yer aldı. Van Büyükşehir Belediyesi’nin mali yükümlülüğüyle gerçekleştirilen proje kapsamında başvuru ilanına çıktık; en çok Tuşba ilçemizde dağıtım yapılacak. Arpada 1.228 çiftçi, buğdayda ise 333 çiftçi talepte bulundu. Dağıtımlarımızı 24 Eylül Çarşamba günü gerçekleştireceğiz.” dedi.

“PROJE YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

Projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini aktaran Müdür Şişman, açıklamasının devamında, ikinci aşama olarak yonca ve korunga tohumları dağıtılacağını vurguladı. Ayrıca bu tohumların ekiminin bahar döneminde yapılacağını ve şimdiden çiftçi kayıtlarının toplandığını belirtti.