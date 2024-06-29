Bu yıl ilk kez Van’ın da dahil edildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün başlayacak ve 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Festival kapsamında birçok etkinlik ve konserler düzenlenecek.

Festivale tüm halkı davet eden Milletvekili Kayatürk; “Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali 29 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden güzel etkinlikler ve konserlerle hemşehrilerimizle buluşuyor. Mavisi, yeşili, Doğu'nun İncisi Van'ımızın kültürel mirasının tanıtıldığı, kültür ve medeniyetimizin geleceğe aktarıldığı Van Kültür Yolu Festivali'ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Festivalin Van ayağının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. Ersoy, festival için sabah saatlerinde Van’a geldi.