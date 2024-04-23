AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, turizm haftası paylaşımı yaptı. Van’ın geleceğini imar ve inşa edecekleri mesajı veren Kayatürk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Turizm Haftası Van, binlerce yıllık kadim tarihiyle, zengin doğasıyla ve derin kültürüyle ülkemizin en değerli şehirlerindendir.

Van'a bir söz verdik. Şartlar ne olursa olsun, Van'ı hak ettiği marka şehir imajına kavuşturacağız. Van'ın tarihinden aldığımız ilham ile bugünden geleceği inşa ve imar edeceğiz.”

Kayatürk, söz konusu paylaşımı ile birlikte Van’ın tarihi ve turistik mekanlarının gösterildiği bir de görüntü paylaştı.

📌 Turizm Haftası



Van, binlerce yıllık kadim tarihiyle, zengin doğasıyla ve derin kültürüyle ülkemizin en değerli şehirlerindendir.



Van'a bir söz verdik. Şartlar ne olursa olsun, Van'ı hak ettiği marka şehir imajına kavuşturacağız.



Van'ın tarihinden aldığımız ilham ile… pic.twitter.com/6iDxXrz6M5 — Burhan Kayatürk (@Burhan_Kayaturk) April 22, 2024