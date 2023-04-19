Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine bir aydan az bir süre kala Millet İttifakı seçim irtibat bürolarının açılışını sürdürüyor.

Erciş’te gerçekleştiren seçim irtibat bürosunun açılışına CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, Demokrat Parti Van İl Başkanı Ahmet Yaprak, parti il ve ilçe örgütleri, CHP Van Milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi binlerce kişi, Balıkbendi mevkiinde ittifak adaylarını coşkuyla karşıladı. Burada halkı selamlayan adaylar, ardından yüzlerce araçtan oluşan konvoylarla kent merkezine doğru yola çıktı. Partililerin yanı sıra seçim bürosunun açılışında binlerce kişi alanları doldurdu.

Bir gün öncesinden hazırlıkları yapılan açılış öncesi, seçim bürosunun bulunduğu alan millet ittifakını oluşturan partilerin bayraklarıyla donatıldı. Konvoy, seçim bürosunun bulunduğu Erciş Ziraat Bankası önünde alkışlar ve sloganlarla karşılandı. Seçim bürosunun açılışı ittifak parti başkanları ve vekil adayları tarafından yapıldı.

“ERCİŞ’İN ÇOK BÜYÜK SORUNLARI VAR”

CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, Erciş'in geçmişten beri bölgeye hitap eden önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Erciş’in çok büyük sorunları var. Bunları burada çok fazla dillendirmenin anlamı yok. TOKİ’yi 3 etap yapacaklardı ama sadece 1 etap yaptılar.

Evet, yapılmış hizmetler var biz hizmetleri eleştirmeyeceğiz. Ama bir sürü eksik hizmet var. Bazı arkadaşlarımız metal yorgunluk yaşıyorlar. Örnek verirsek, Morgedik Barajı bitmedi. Erciş, Tarım ve Hayvancılığın başkentiydi. Tarım ve Hayvancılık bitirildi. CHP, iktidarında bunun sözünü veriyoruz. Morgedik Barajını bitireceğiz. Tarım ve Hayvancılığı bu memleketle tekrardan buluşturacağız” dedi.

“BEN ZATEN İŞİN İÇERİSİNDEYİM”

Bedirhanoğlu’nun ardından söz alan Van 2.sıra milletvekili adayı Ercan Çiçek de kendisinin Ercişli olduğunu ve sorunlara yabancı olmadığının ifade ederek, “Ben zaten işin içerisindeyim, işleri takip ediyorum. Evet, Erciş’imizin sorunları var. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil.

Vatandaş bana sorunları anlattı. Bende dedim ki bunlar sorun mu? Mesela uzman doktor sorunu varmış. Koca kentte, Erciş gibi kadim bir yerde uzman doktor sorunu olur mu? Ama varmış. Benim nazarımda bunlar sorun değil. Allah izin verirse gelirsek, bu sorunlar 2-3 ayda çözeceğimiz sorunlar. Doğalgaz sorunu varmış.

Gaz mahalleye kadar gelmiş, evin yanında durmuş adamı olan almış, adamı olmayan alamamış. Size burada söz veriyorum gelince ki inşallah geleceğiz kışın doğalgazınızı kullanacaksınız inşallah” diye konuştu.

ADAYLAR STK’LARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Seçim irtibat bürosunun açılışının ardından millet ittifakı adayları Seracettin Bedirhanoğlu ve Ercan çiçek partililerle birlikte ilçede bulunan STK’ları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.