MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" toplantısı Cumartesi günü Van'da yapılacak.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek toplantıya, parti yöneticileri, milletvekilleri ile Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak teşkilatları ile vatandaşlar katılacak.

Güngöralp, Van'da cumartesi günü önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Toplantıda "Terörsüz bir gelecek" hedefinin kitlelere anlatılacağını ifade eden Güngöralp, tüm kesimlerin toplantıya katılımını beklediklerini kaydetti.