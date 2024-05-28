Toplantı sonucunda yayınlanan 7 maddelik bildiri, Irak ve Suriye'de terör örgütleriyle mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini gösterdi.

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında detaylı bilgi verildi. Bildiride, bu terör örgütlerinin Irak ve Suriye'de toprak gaspı yaparak terör yuvası haline geldiği vurgulanarak, bu unsurların tümüyle bertaraf edileceği ve millî güvenlik ile komşuların toprak bütünlüğünün korunacağı ifade edildi.

Ayrıca, toplantıda komşu ülke Irak ile olan iş birliğinin güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki ahdî zeminin genişletilmesiyle güvenlik alanında ilerlemeler sağlanacağı belirtildi. Toplantı gündeminde ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Gazze'yi işgali, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve yapay zeka konuları da ele alındı.

Toplantının yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdüğü ve sonrasında yayınlanan bildirinin detayları, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve bölgedeki güvenlik konularındaki yaklaşımını ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyor. Özellikle Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin bertaraf edilmesine yönelik kararlılık, ülke ve bölge güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.