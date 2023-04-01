Van’da dün öğlen saatlerinde etkili olan kar yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mart ayında bahar havasını yaşayan Van, dün kış mevsimini yaşadı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Van'ın doğusunda bulunan 3200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3550 rakımlı Artos Dağı ve Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3000 rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü. Kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı.

Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı ifade edilerek, “Öğle saatlerine kadar Van'ın merkez ve doğu ilçelerinde, öğle saatlerinde Van'ın Başkale ilçesinde aralıklı hafif kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında olması beklenmektedir. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Van Gölü bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, en yüksek sıcaklıkların Hakkari'de 3, Bitlis'te 1, Muş ve Van’da 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.İHA