Bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Van’ın güneydoğusunda yer alan bölgelerin aralıklı kar yağışlı sistemin etkisi altında kalacağını bildiren Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Van’da rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON UYARISI

Çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, şu ifadelere yer verdi: “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu