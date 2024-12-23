Bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Van’ın güneydoğusunda yer alan bölgelerin aralıklı kar yağışlı sistemin etkisi altında kalacağını bildiren Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Van’da rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON UYARISI
Çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, şu ifadelere yer verdi: “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı kar yağışlı
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı kar yağışlı
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı kar yağışlı
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu