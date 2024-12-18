Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkili olduğu Van’da Meteoroloji, çığ ile birlikte buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen Van’da, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bugün Van genelinde sisli havanın etkili olacağını bildiren Meteoroloji, Van için iki uyarı birden yayınladı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ uyarısında bulunan Meteoroloji, şu paylaşımda bulundu:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu