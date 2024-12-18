Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkili olduğu Van’da Meteoroloji, çığ ile birlikte buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen Van’da, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bugün Van genelinde sisli havanın etkili olacağını bildiren Meteoroloji, Van için iki uyarı birden yayınladı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ uyarısında bulunan Meteoroloji, şu paylaşımda bulundu:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.
Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu