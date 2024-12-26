Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, akşam saatlerinde Bitlis ve Muş'ta aralıklı hafif kar yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari'de kar yağışlı beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50 m; görüş: iyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Muş’ta 6, Hakkâri 6, Bitlis ve Van’da 7 derece olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.