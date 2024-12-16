Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre öğle saatlerinden itibaren Van’ın kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı kar yağışlı sistemin etkili olmasının tahmin edildiğini aktardı.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu havanın görüleceği Van’da hava sıcaklıklarının bazı ilçelerde -17 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine karşı da Meteoroloji, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” diyerek uyarıda bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Hava sıcaklıklarının eksi dereceleri bulmasıyla beraber buzlanma ve don olaylarının da sıklıkla görüldüğü Van’da, uyarıda bulunan Meteoroloji şu paylaşımı yaptı:

“Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteorolojinin verilerine Van’da bugün tahmin edilen hava durumu şu şekilde; Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -4/6 C Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -8/4 C Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -12/0 C Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -5/6 C Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -9/3 C Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -9/3 C Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -8/4 C Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -11/4 C İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -9/3 C Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -10/2 C Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -17/-1 C Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -15/-1 C Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -9/3 C