Meteorolojik tahminlere göre Van’a beklenen kar geliyor. Bugün bazı ilçelerde görülecek olan kar yağışının yarın kent genelinde görülmesi ve Cumartesi günü de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da 3 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;
İPEKYOLU
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 4 / 7
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 5
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 3
TUŞBA
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 4 / 7
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 5
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 3
EDREMİT
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu -4 / 7
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 5
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 3
BAHÇESARAY
26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 2 / 8
27 Aralık Cuma: Yoğun kar yağışlı – 1 / 6
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 4
BAŞKALE
26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 5 / 3
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 4 / 0
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 6 / -2
ÇALDIRAN
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 4 / 5
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 3 / 3
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 0
ÇATAK
26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 3 / 8
27 Aralık Cuma: Yoğun kar yağışlı – 2 / 5
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 2 / 4
ERCİŞ
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 3 / 7
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 7
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 4
GEVAŞ
26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 2 / 7
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 1 / 6
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 4
GÜRPINAR
26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 6 / 8
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 3 / 6
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 8 / 3
ERCİŞ
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 3 / 8
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 6
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 3
ÖZALP
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 10 / 4
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 9 / 1
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 12 / - 2
SARAY
26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 9 / 4
27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 7 / 1
28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 8 / - 1