Meteorolojik tahminlere göre Van’a beklenen kar geliyor. Bugün bazı ilçelerde görülecek olan kar yağışının yarın kent genelinde görülmesi ve Cumartesi günü de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da 3 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

İPEKYOLU

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 4 / 7

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 5

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 3

TUŞBA

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 4 / 7

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 5

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 3

EDREMİT

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu -4 / 7

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 5

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 3

BAHÇESARAY

26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 2 / 8

27 Aralık Cuma: Yoğun kar yağışlı – 1 / 6

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 4

BAŞKALE

26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 5 / 3

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 4 / 0

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 6 / -2

ÇALDIRAN

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 4 / 5

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 3 / 3

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 5 / 0

ÇATAK

26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 3 / 8

27 Aralık Cuma: Yoğun kar yağışlı – 2 / 5

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 2 / 4

ERCİŞ

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 3 / 7

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 7

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 4

GEVAŞ

26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 2 / 7

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 1 / 6

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 4

GÜRPINAR

26 Aralık Perşembe: Kar yağışlı - 6 / 8

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 3 / 6

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 8 / 3

ERCİŞ

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 3 / 8

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 2 / 6

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 3 / 3

ÖZALP

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 10 / 4

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 9 / 1

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 12 / - 2

SARAY

26 Aralık Perşembe: Çok bulutlu - 9 / 4

27 Aralık Cuma: Kar yağışlı – 7 / 1

28 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı – 8 / - 1