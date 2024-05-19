Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz, ülkede merak edilen bir isimdir. Yavuz Yılmaz, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu olarak bilinir. 2017 yılında, Yavuz Yılmaz Beykoz Konakları'ndaki evinde yatağında başından vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz'ın kim olduğu ve ölüm nedeni merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşte Yavuz Yılmaz hakkında bilgiler:

Yavuz Yılmaz'ın kimdir, neden öldü?

Yavuz Yılmaz, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın büyük oğludur. 1979 yılında doğmuştur. Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz'daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştur. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durmaktadır. Yavuz Yılmaz'ın doktoru, onun 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığı için tedavi gördüğünü açıklamıştır.

Yavuz Yılmaz'ın yaşamı ve kariyeri hakkında bilgiler

Yavuz Yılmaz, Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1979 yılında doğmuştur. Yavuz Yılmaz, 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş ancak aday olamamıştır. Ayrıca, Yavuz Yılmaz ve annesi Berna Yılmaz geçtiğimiz yıl özel bir üniversite kurmuşlardır. Yavuz Yılmaz, bu üniversitenin genel sekreteri olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş. adlı bir şirketi bulunmaktadır. İki kardeş bir dönem İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işleri yapmışlardır.

Yavuz Yılmaz'ın ölümü ve sağlık durumu

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, 2017 yılında Beykoz'daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştur. Yavuz Yılmaz'ın yanında babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka bir tabanca bulunmuştur. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durmaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi'nde İcra Kurulu Üyesi olan Yavuz Yılmaz'ın ölümünden sonra yapılan açıklamada ise uzun bir süredir mücadele ettiği 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığı nedeniyle ağır stres altında olduğu belirtilmiştir.