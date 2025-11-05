Ankara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında sanat ve sinema dolu unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Artales Film tarafından düzenlenen Artales Kısa Film Gösterimi, Ankara Çankaya’daki Kült Kavaklıdere’de sinemaseverlerle buluştu. Gecenin en dikkat çeken anı ise YYÜ öğrencisi genç yönetmen Meryem Gemicioğlu’nun ödül sevinci oldu.

Kısa film dünyasında dikkatleri üzerine çeken genç bir yönetmen olarak öne çıkan Meryem Gemicioğlu, "1+1" ile yakaladığı başarıyla yalnızca senaryo gücüyle değil, aynı zamanda güçlü görsel diliyle de takdir topladı.

Yarışmada "senaryo eğitim desteği" ödülü kazanan Gemicioğlu, gösterimi yapılan filminin ardından izleyicilerle bir söyleşi de gerçekleştirdi. Genç yönetmen, söyleşide film sürecini, karakterlerinin oluşumu gibi konuları anlattı.

Katılımcılar, Gemicioğlu’na sorular yönelterek hem yapım süreci hem de senaryo çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen gazeteci ve sinema eleştirmeni Hayri Çölaşan ise Gemicioğlu’nun tebrik ederek, başarısının devamını diledi.

YYÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı da, Meryem Gemicioğlu’nun elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin kısa film alanında böylesine anlamlı başarılar elde etmesi, bölümümüz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Meryem Gemicioğlu, hem yeteneği hem de çalışma disipliniyle genç sinemacılara örnek oldu. Kendisini yürekten kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.