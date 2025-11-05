2025 yılının 9 aylık döneminde Van’ın ithalatı toplam 55 milyon 746 bin dolar, ihracatı ise 17 milyon 530 bin dolar olarak gerçekleşti. Dış ticarette makasın açıldığı Van’da dışa bağımlılık artarken, ithalatın yükselmesi ve buna paralel olarak ihracatın düşmesi dikkat çekti.

Van’da 9 aylık dönemde ithalat, ihracatın 3 katından fazla gerçekleşerek dış ticaret açığındaki makas aralığını genişletti. Van’da 9 aylık dönemde dış ticaret açığı toplam 38 milyon 216 bin dolar olarak gerçekleşti.

Van’da bu dönemde birinci çeyreği kapsayan Ocak, Şubat ve Mart aylarında ithalat 19 milyon 286 bin dolar, ihracat 8 milyon 269 bin dolar olurken; dış ticaret açığı 11 milyon 17 bin dolar olarak raporlandı.

İkinci çeyreği kapsayan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ithalat 21 milyon 235 bin dolar, ihracat 4 milyon 559 bin dolar; dış ticaret açığı ise 16 milyon 676 bin dolar oldu.

Üçüncü çeyreği kapsayan Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ise ithalat 15 milyon 225 bin dolar, ihracat 4 milyon 701 bin dolar oldu ve açık 10 milyon 524 bin dolar olarak kayda geçti.

Bu verilere göre en yüksek dış ticaret açığı ikinci çeyrekte yüzde 51,3 artışla, en düşük açık üçüncü çeyrekte yüzde 36,9 azalışla görüldü.

En yüksek aylık açık Şubat’ta 5 milyon 907 bin dolar, en düşük Eylül’de 2 milyon 230 bin dolar oldu. İthalat birinci çeyrekten ikinciye yüzde 10,1 artarken, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe yüzde 28,3 oranında azaldı.

İhracat birinci çeyrekten ikinci çeyreğe yüzde 44,8 azaldı, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe yüzde 3,1 arttı. Genel olarak ithalat ihracatın 3,2 katı; en büyük makas aralığı ve dışa bağımlılık ikinci çeyrekte yaşandı.

Van’da 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde aylık ithalat ve ihracat rakamları şöyle gerçekleşti:

İthalat:

Ocak: 3 milyon 910 bin dolar,

Şubat: 9 milyon 120 bin dolar,

Mart: 6 milyon 256 bin dolar,

Nisan: 7 milyon 767 bin dolar,

Mayıs: 7 milyon 395 bin dolar,

Haziran: 6 milyon 73 bin dolar,

Temmuz: 4 milyon 946 bin dolar,

Ağustos: 6 milyon 173 bin dolar,

Eylül: 4 milyon 106 bin dolar.

İhracat:

Ocak: 2 milyon 288 bin dolar,

Şubat: 3 milyon 213 bin dolar,

Mart: 2 milyon 768 bin dolar,

Nisan: 1 milyon 510 bin dolar,

Mayıs: 1 milyon 551 bin dolar,

Haziran: 1 milyon 498 bin dolar,

Temmuz: 1 milyon 310 bin dolar,

Ağustos: 1 milyon 515 bin dolar,

Eylül: 1 milyon 876 bin dolar.