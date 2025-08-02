Uzun yıllar sonra yeniden Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Van Spor FK, zorlu maratonda terleteceği formaların tanıtımını bu akşam gerçekleştirecek.

“BU SADECE BİR FORMA DEĞİL!”

Forma tanıtımı öncesi kısa bir paylaşım yapan Van Spor Futbol Kulübü; “Bu sadece bir forma değil, binlerce elin, yüreğin ve hayalin izini taşıyan bir miras. Köyden şehre, geçmişten bugüne uzanan bir yolculuk. Çünkü bu, ‘Bir formadan fazlası’ ” ifadelerine yer verdi.

MERAKLA BEKLENİYOR

Van Spor FK taraftarları da, merakla takımlarının yeni sezon formalarını görmeyi bekliyor. Sosyal medyadan yazan bir çok vatandaş, bu akşam tanıtılacak formalara nasıl ulaşabileceğini sorarken, il dışındakiler de online satış talebinde bulunuyor.

Van Spor’un 2025 – 2026 sezonu forma tanıtımı bu akşam saat 19.00’da yapılacak.