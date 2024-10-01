Tanıtım Standında Sağlık Tehdidi

Alo 174 ihbar hattına yapılan bir ihbarla ortaya çıkan bu olay, gıda güvenliği konusundaki endişeleri daha da artırdı.

Cezalar ve İmha Süreci

Denetim sonrasında menşei belli olmayan ürünleri satan işletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesilirken, el konulan sucuklar zabıta ekiplerine teslim edilerek imha edilmek üzere alındı. Bu olay, gıda güvenliği standartlarının ihlali konusunda toplumda daha fazla farkındalık yaratma ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.