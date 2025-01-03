Türkiye’de tüm gözler, SSK ve Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi maaşlarının netleşmesi açasından aralık enflasyon verisine odaklandı.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu oranların üzerinde etkili olacak aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

2024 ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Mart ayına ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetmişti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45’e çıkmıştı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 olmuştu.

TÜFE, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.

Enflasyon ağustosta aylık yüzde 2,47 artarak, yıllık yüzde 51,97 oldu.

Eylülde, enflasyon aylık yüzde 2,57 artarak yıllık 49,38’e geriledi.

Ekim ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarak yıllık 48,58 oldu.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24, yıllık ise yüzde 47,09 açıklandı.

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