Antalya’nın Manavgat İlçesinde 2. Devre hazırlığı kapsamında kamp çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Teknik Direktörlük görevi Serhat Gülpınar’ı getiren Artı Değer Van Spor FK, ilk olarak kaleci transferi gerçekleştirmiş ve Abdulsamed Damlu’yu renklerine bağlamıştı.

Transfer çalışmalarına devam eden Artı Değer Van Spor FK, şimdi de 3. Lig takımlarından Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. forması giyen Sabahattin Destici transferini açıkladı.

Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Sabahattin Destici. Kulübümüz Sabahattin Destici ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” denildi.