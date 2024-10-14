KAMUDA SERVİS HİZMETİ NEDEN KALDIRILMIŞTI?

Kamu kurumlarının servis giderlerinin üç kat artması, hükümetin mali disiplin sağlama çabaları doğrultusunda bir karar olarak değerlendirilmişti. Ancak, bu durumun çalışanlar üzerinde yarattığı olumsuz etki, kamuoyunda geniş yankı bulmuş, Memur-Sen gibi sendikaların tepki göstermesine neden olmuştu. Çalışanların ulaşım haklarının ihlal edildiği düşüncesi, sosyal medya platformlarında ve kamuya açık alanlarda tartışmalara yol açmıştı.Memur-Sen, bu iptali kabul etmeyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temas kurmuş ve durumu düzeltmek için gerekli adımları atmıştı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, servis hizmetinin devam etmesi için yaptıkları eylemlerin ve görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Hükümetin, kamu çalışanlarının taleplerine kulak vermesi, sendikanın mücadelesinin bir başarısı olarak yorumlandı. Kısa sürede elde edilen bu olumlu sonuç, kamu çalışanları arasında büyük bir sevinçle karşılandı ve çalışanların haklarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.Kamuda servis hizmetinin devam etmesi, çalışanların ulaşım hakkının yeniden tanınması anlamına geliyor. Bu durum, kamu çalışanlarının iş yerlerine ulaşımda yaşadığı zorlukların sona ermesi ve iş verimliliğinin artması açısından kritik bir öneme sahip. Memur-Sen’in kazandığı bu başarı, yalnızca bir hizmetin sürdürülmesi değil, aynı zamanda kamu çalışanlarının haklarına yönelik bir sahiplenme ve destek anlamına geliyor. Bu gelişme, kamu sektöründeki çalışanların motivasyonunu artıracak ve devletin, çalışanlarının ihtiyaçlarına duyarlılığını gösterecektir. Kamu kurumlarında iş barışının sağlanması ve çalışanların huzur içinde çalışabilmesi için bu tür adımların önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.