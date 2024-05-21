Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi mi? Fransa'da futbol kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un bir süredir yurt dışında birlikte yaşadığı biliniyor. Peki, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı dünya evine girdi mi?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Evleniyor mu?

Sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, evlendi mi? Detaylar haberimizde...

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI EVLENDİ Mİ?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, uzun süredir gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını sessiz sedasız bir şekilde evlilikle taçlandırdı. Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak güncellemesiyle bu mutlu haber ortaya çıktı. Güzel oyuncu, bu anlarını takipçileriyle paylaşarak, eşiyle ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

SESSİZ SEDASIZ EVLİLİK

Melisa Aslı Pamuk, Türkiye'deki projelerinin galalarına bile katılmayarak evliliğini gizli tutmuştu. Ancak Instagram hesabında soyadını değiştirerek evlendiğini duyurdu. Pamuk, nikah töreninden ilk kareleri "Bir zamanlar" notuyla paylaştı. Paylaşımına Sibel Arna ve Müjde Uzman gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evlilik haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin mutluluğu takipçileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? İşte detaylar...