Otel Odasında Şok! Türkiye Petrolleri’nin Önde Gelen İsmi Hayatını Kaybetti: Mehmet Salih Bülent Sadioğlu Kimdir?

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Bu trajik olay, enerji sektörünü derinden sarstı. Peki, Sadioğlu kimdir ve bu üzücü olayın detayları nelerdir?

Otel Odasında Gizemli Ölüm: Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun Ardında Ne Kaldı?

Görev kapsamında Yüksekova’ya giden Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, arkadaşlarıyla birlikte bir otelde konaklamaya başladı. Ancak sabah kahvaltısına katılmayan Sadioğlu’nun durumu, arkadaşlarını endişelendirdi. Otel çalışanlarının yardımıyla odasına girildiğinde, Sadioğlu’nun hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sadioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp Krizi mi? Resmi Açıklama Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sadioğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun kalp krizi sonucu vefat etmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz. Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri’nden Anma Mesajı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sadioğlu’nun ülkeye ve kurumuna büyük katkılar sunduğunu vurgulayan TPAO, “Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.