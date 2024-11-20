Edremit’ten başlayıp şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanması beklenen, tamamlandığında 41 kilometre uzunluğunda olacak Van çevre yolunda çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Van’a gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun gündeminde olan Çevre Yolu bu kez Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar’ın gündeminde yer aldı. Milletvekili Dindar, çevre yolu konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurul gündemine taşıdı.

Van’a gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güzeldere tünelinin açılışına katılıp ardından Van çevre yolunda incelemelerde bulunmuş ve; “Çevre Yolunu tamamlayarak Van’ın gündeminden çıkaracağız” ifadelerine yer vermişti.

“VAN ÇEVRE YOLU NE ZAMAN BİTECEK?”

TBMM genel kurulunda konuşan Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ise, “Van'da çevre ve trafik düzeni bu yol nedeniyle sorunlu hâldedir” dedi.

Van çevre yolunun ne zaman biteceğinin netleştirilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Dindar; 18. Madde uygulamasını da eleştirerek; “Halkın arazilerinin bedeli ödenerek kamulaştırma yapılmalıdır. Halkın arazilerinin parçalanarak anlamsız, değersiz hâle getirilmesinin önüne geçilmelidir. Bu konuda bürokrasi ve yargı halkın lehine hızlandırılmalıdır. Bu yolun yapımı için ödenekler merkezi Bakanlık bütçesinden artırılarak hızlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.