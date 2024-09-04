Ders Zili Yeni Kurallarla Çalacak

UNESCO'nun Küresel Çağrısı

UNESCO'nun "2023 Küresel Eğitim İzleme" raporunda, öğrencilerin akıllı telefon kullanımının okullarda yasaklanmasının gerektiği vurgulandı ve bu cihazların eğitim performansını olumsuz etkilediği belirtildi.

Uzmanlar Telefon Yasağını Destekliyor

Klinik Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, okulda cep telefonu kullanımının öğrencilerin dikkatini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğini, bu yasağın doğru bir adım olduğunu ifade etti.

Dijital Eğitim Teknolojisinden Vazgeçilmiyor

Prof. Dr. Selçuk, okulda telefon yasağının dijital teknolojinin eğitimden tamamen çıkarılacağı anlamına gelmediğini, aksine dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sınıf Annesi Uygulamasına Veda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "sınıf annesi" uygulamasının yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle bu uygulamaya yeni dönemde izin verilmeyeceğini belirtti ve bu konuda net bir duruş sergiledi.