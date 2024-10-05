MEB 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitimde, liseler için revizyon gündeme geldi. Yeni sistemde lise diplomaları, "normal lise" ve "ileri lise" diye ikiye ayrılacak. "Normal lise" diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Öğrenciler 3’üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 yıl eğitim alacak. Bu öğrencilere "İleri Lise" diploması verilecek. Detaylar şöyle;

4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Eğitim sistemindeki değişiklik sinyalini Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi. MEB ve ÖSYM iş birliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu’nda konuşan Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son 4 yılının yeniden ele alınmsı gerektiğini belirtti.

Yelkenci, “Kademeler arası geçişle dolaylı, mesleki ve teknik eğitimde niteliği artırmakla doğrudan ilişkili bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı... Bu dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikârdır. Bu noktada çalıştaylarda ve panellerde bu konular gündeme gelirse detaylı bir şekilde tartışılırsa Millî Eğitim Bakanlığına büyük bir katkınız olacağını politika geliştirmede özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

LİSELER 3 YILA MI İNECEK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakanlık çevrelerinde bazı liselerin eskisi gibi 3 yıla inebileceği konuşuluyor.

ŞIKLI EĞİTİM MODELİ MASADA

Edinilen bilgilere göre masadaki seçeneklerden biri şıklı eğitim modeli.

DİPLOLAMALAR İKİYE AYRILACAK: İLERİ LİSE VE NORMAL LİSE

Diplomalar ‘Normal Lise’ ve ‘İleri Lise’ diye ikiye ayrılacak. “Normal lise” diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Bunlara sınav başarı ortalamalarına göre diploma notu verilecek.

3 YILDA MEZUN OLABİLECEKLER

Öğrenciler 3’üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Bu gençler mesleki tecrübe kazanacak. Böylece kalifiye eleman yetişmesine katkı verilecek. Ayrıca toplumdaki ‘herkes üniversiteli oldu’ algısı da ortadan kaldırılacak.

ÜNİVRSİTE İÇİN 4 YILLIK LİSE

Üniversite kapılarında gerçekçi olmayan yığılmaların da önüne geçilecek. Bu süreçte mesleki eğitime de ağırlık verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 eğitim alacak. Bu öğrencilere “İleri Lise” diploması verilecek.

Üniversite okumak istemeyen öğrencilerin dört yıl lisede tutulması eleştiri konusu yapılıyordu. Türk Eğitim Derneği (TED) geçtiğimiz yıl lise eğitimine ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Raporda, okul dışında özel ders, kurs ve testlere bağımlılığın ortadan kaldırılması ve lise eğitiminin yeniden yapılandırılması önerilmişti.

Üniversite okumadan liseden sonra istihdama katılacaklara 11. sınıfın sonunda lise diploması verilmesi, bu öğrencilerin sınava girmeden meslek yüksekokullarına ve açık öğretim programlarına kayıt yaptırması tavsiye edilmişti. Üniversite eğitimi almak isteyenlere de 12. sınıfta üniversiteye hazırlık eğitimleri verilmesi gerektiği ifade edilmişti.