Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzüköyü’nde öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı, 23 Nisan'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Öğrencileriyle düzenledikleri etkinliğe yer veren Avcı, kullandığı ifadelerle tepkileri üzerine çekti.

"Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum"

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum.

MEB harekete geçti

Bunun üzerine tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Hedef gösterilen öğretmen için yeni bir gelişme yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçerek konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu süreçte köy öğretmenliği yağan Ayşegül Avcı, merkeze çekildi.