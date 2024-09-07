Masiro Kanyonu: Türkiye’nin Saklı Cenneti!

Kato Dağı sırtları ve Besler Dereler Bölgesi’nin etrafında gizli bir doğa mucizesi olarak keşfedilmeyi bekliyor. Bu etkileyici kanyon ve çevresindeki mağaralar, uzun süreli bir terör tehdidinin ortadan kalkmasının ardından artık dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Tarihi Kilise ve Gizemli Mağara Yolculuğu

Masiro Kanyonu’nun derinliklerinde yer alan ve mağaranın içinden geçilerek ulaşılan tarihi bir kilise, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu mağara, kanyonun sarp kayalıkları arasında gizli kalmış bir yapı olarak dikkat çekiyor ve bölgenin tarihini yansıtan önemli bir eser olarak öne çıkıyor.

Berrak Sular ve Serinletici Doğa Deneyimi

Kanyonun içindeki berrak sularda serinlemek, sıcak yaz günlerinde ziyaretçilere büyük bir rahatlama sunuyor. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşle ulaşılabilen bu doğal cennet, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Ziyaretçiler, kanyonun dik kayaları arasındaki serin sularda yüzmenin tadını çıkarıyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü’nden Etkinlikler ve Açıklamalar

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, bu yıl Masiro Kanyonu’nda altıncı etkinliklerini düzenlediklerini belirtti. Kanyonun üç farklı etaptan oluştuğunu ve her birinin kendine özgü zorluk seviyeleri sunduğunu ifade eden Demez, kanyonun bakir kalmasını ve doğaya zarar verilmemesini vurguladı. İlk etapta yüzme mesafesi kısa, ikinci etapta ise derin ve geçilmez kayalıklar bulunuyor. Üçüncü etap ise ormanlık alanlarla dolu ve daha rahat bir yürüyüş alanı sağlıyor.

Doğayı Koruma ve Çevre Bilinci

Masiro Kanyonu’nun korunması ve tanıtılması gerektiğini belirten Demez, doğaya gelen insanlara çöp bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Doğanın insanlara değil, insanların doğaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demez, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, yazın sıcak günlerinde serin suyun keyfini çıkarmanın yanı sıra, doğa gezilerinin nasıl daha keyifli hale getirilebileceği konusunda bilgiler paylaştı.

Doğa Severler İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Van'da öğretmenlik yapan Asya Varlı, Masiro Kanyonu’na ikinci gelişinde daha keyifli bir zaman geçirdiğini ifade etti. Doğa severlerin çeşitli doğa dernekleriyle bu tür etkinliklere katılmasının önemini vurgulayan Varlı, harika bir doğa deneyimi yaşadıklarını ve gece kampının ardından keyifli gezilere devam edeceklerini belirtti.