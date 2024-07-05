Mehmet Yıldırım, annesi Havva Yıldırım'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştur. Yazısında, annesinin öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedileceğini belirtmiş ve "Mekanı cennet olsun" diyerek, annesinin hüzünlü veda törenine katılacağını bildirmiştir.

Daha önce Mehmet Yıldırım, annesinin durumuna ilişkin bir paylaşım yapmış ve annesinin 4. evre akciğer kanseri, kemik ve karaciğer metastazı olduğunu, neredeyse tüm kemoterapileri aldıklarını ancak hastalığın ilerlemesini durduramadıklarını ifade etmişti. Yaşadığı çaresizliği dile getirerek, başka hastaların önerilerini de almak istediğini belirtmişti.

Ne yazık ki, Havva Yıldırım'ın uzun süredir devam eden kanser mücadelesi, sonunda hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Mehmet Yıldırım, annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşamaktadır. Takipçileri de Mehmet'e ve ailesine başsağlığı mesajları göndermiştir.

İnsanın en yakınını kaybetmesi çok zor bir durum. Mehmet Yıldırım'ın annesinin vefatı, onu ve tüm sevdiklerini derin bir acıya sürüklemiştir. Ancak, Havva Yıldırım'ın anısı, Mehmet'in kalbinde ve takipçilerinin gönüllerinde yaşamaya devam edecektir.